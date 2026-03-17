Camacho anuncia financiamiento brasileño para proyectos estratégicos y energía en Santa Cruz

El encuentro binacional entre los gobiernos de Bolivia y Brasil ha marcado un hito con la consolidación de financiamiento para proyectos de infraestructura vitales, puntualmente durante esta jornada para el departamento de Santa Cruz. Luis Fernando Camacho, gobernador de la región, confirmó avances significativos en las carreteras San Ignacio - San Matías y San Ignacio - Vila Bela, rutas que prometen transformar el comercio fronterizo.

Uno de los anuncios más relevantes es el impulso al proyecto de Puerto Busch, que ya cuenta con la aprobación para la primera fase del dragado del Canal Tamengo. Según informó la autoridad, este avance técnico requerirá de una próxima cumbre tripartita entre los gobiernos de Bolivia, Brasil y Paraguay para coordinar los esfuerzos logísticos.

En el ámbito energético, se proyecta la construcción de una línea de interconexión eléctrica entre la provincia Germán Busch y el Estado de Mato Grosso do Sul. Este vínculo fortalecerá la seguridad energética de la zona y abre la puerta a una cooperación técnica sin precedentes con el gigante sudamericano.

La agenda continúa mañana con una jornada dedicada al sector privado, donde se espera que el empresariado de ambas naciones explore nuevas oportunidades de negocio. Camacho adelantó que presentará formalmente el potencial cruceño para atraer capitales extranjeros y dinamizar la balanza comercial mediante la exportación de productos agropecuarios.

Al cierre de su intervención mediante el post que publicó en sus redes sociales, el Gobernador enfatizó la importancia estratégica de estas gestiones para el futuro nacional. "Haremos una exposición sobre el potencial que tiene nuestro departamento para captar inversiones... Eso traerá empleos y más desarrollo para Bolivia y Santa Cruz", puntualizó la autoridad departamental.

Mira la programación en Red Uno Play