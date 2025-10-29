Joseph Freyser Cubas Zavaleta, conocido como “Señor J”, declaró este martes ante el fiscal Adrián Arribas en el marco de la investigación por el triple femicidio de Morena, Brenda y Lara, ocurrido el 19 de septiembre en Florencio Varela.

Durante la audiencia, el acusado respondió preguntas sobre su vida personal, su familia y su llegada al país, aunque negó haber planificado los asesinatos y aseguró no conocer a ninguno de los otros imputados.

Cubas Zavaleta relató que nació en Trujillo, Perú, donde su padre trabaja en el Ministerio de Trabajo y su madre es comerciante. Dijo haber estudiado hasta primer año de secundaria antes de emigrar, primero a España y luego a Argentina.

Según su testimonio —al que accedió TN (medio argentino)—, se instaló en el país entre agosto y septiembre de 2024. Afirmó que trabajaba como costurero y fabricante de zapatos en la feria de La Salada, residía en Lanús y tramitó su DNI con domicilio declarado en esa vivienda.

Sobre su situación judicial, explicó:

“Fui detenido el 27 de agosto de 2025 por Interpol Argentina, por una orden de captura solicitada por mi país (Perú), por una orden contumaz del Juzgado Callao-Lima”, indicó.

La banda y los otros acusados

Consultado por la supuesta red narco vinculada al triple crimen, “Señor J” negó toda relación y aseguró que no conoce a los otros detenidos.

“No guardo ninguna relación con los detenidos de un hecho de una causa que desconozco”, insistió ante el fiscal.

Aclaró además que nunca estuvo en la villa 1-11-14 ni en la villa Zavaleta, señaladas como bases de la organización criminal. Sobre su apodo, explicó que “Jota” proviene simplemente de la inicial de su nombre:

“A mí me dicen ‘J’ (Jota) por la primera letra de mi nombre, pero nunca me llamaron por mi nombre completo”.

Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue un cuaderno hallado en su celda, que, según Cubas Zavaleta, le fue regalado poco antes de ser detenido. Ese objeto, junto con los libros de guardia y visitas, está siendo analizado por los fiscales en busca de vínculos con los otros acusados.

Tras la declaración, el fiscal Arribas lo imputó por los mismos delitos que pesan sobre los demás detenidos: privación ilegal de la libertad agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad, en concurso real con homicidio agravado por premeditación, alevosía, ensañamiento, violencia de género y criminis causa.

Hasta el momento, hay 11 detenidos y tres prófugos. Los investigadores no descartan nuevas detenciones en los próximos días.

