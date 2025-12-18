Una niña fue al hospital por dolor de oído, pero el diagnóstico fue aterrador

Lo que parecía una molestia común terminó en una escena digna de una película de terror. Una niña de la ciudad de Malaca, en Malasia, fue llevada al hospital tras quejarse de un fuerte dolor de oído, y los médicos descubrieron una situación extrema dentro de su cavidad auditiva.

Según relataron medios locales, la madre de la menor, Aqila Nasir, compartió la experiencia en sus redes sociales para alertar a otros padres. La pequeña, identificada como Hayfa, comenzó a manifestar dolor en el oído, pero al revisarla con una linterna, su madre no detectó nada fuera de lo normal y decidió esperar.

Sin embargo, al día siguiente la situación empeoró. La niña se mostró decaída y comenzó a quejarse también de dolor en el cuello. Al volver a examinarle el oído, Aqila notó pequeños puntos negros, lo que la llevó de inmediato a buscar atención médica.

Un hallazgo impactante

Al ser evaluada por una especialista, el diagnóstico dejó a todos en shock: más de un centenar de garrapatas se encontraban alojadas dentro del oído de la niña. Mediante una pequeña cámara, la doctora mostró cómo los diminutos parásitos estaban esparcidos a lo largo del canal auditivo.

El equipo médico procedió a limpiar cuidadosamente la zona, retirando una a una las garrapatas. Aunque el procedimiento suele ser doloroso, Hayfa logró soportarlo sin mayores complicaciones.

Tras la intervención, la menor recibió analgésicos y fue dada de alta. El hecho ocurrió la semana pasada y, según su madre, la recuperación fue favorable.

El mensaje de alerta

Luego del episodio, Aqila pidió a otros padres no minimizar las quejas de sus hijos. “Si un niño dice que algo le duele, hay que escucharlo”, remarcó.

La mujer también confesó su desconcierto, ya que la niña suele usar hiyab cuando juega al aire libre. No obstante, la médica consultó si tenían gatos en casa, ya que los animales pueden ser portadores de garrapatas.

La historia se viralizó rápidamente y generó sorpresa y preocupación en redes sociales.

Una simple queja terminó en una escena de terror médico - Foto X

