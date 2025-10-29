TEMAS DE HOY:

13ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Que no me pierda

Caso Consorcio: Defensa denuncia que Lea Plaza tuvo presiones para cambiar su declaración a favor de Siles y Castro

Zuleika Lanza, abogada del fallecido Fernando Lea Plaza, afirmó que su defendido fue presionado por la directora de Régimen Penitenciario de La Paz para modificar su declaración y favorecer a otras personas implicadas en el 'caso Consorcio'.

Red Uno de Bolivia

29/10/2025 9:35

Foto: Red Uno
La Paz

Escuchar esta nota

La abogada Zuleika Lanza denunció públicamente este martes en Red Uno que su defendido, Fernando Lea Plaza, habría sido objeto de presiones por parte de la directora de Régimen Penitenciario de La Paz, quien intentó, cuando él estaba con vida, que cambiara su declaración en el proceso judicial que enfrentaba, con el fin de beneficiar a otros involucrados.

“Hemos manifestado con claridad: ha sido presionado por la directora de Régimen Penitenciario, que quería que cambie su declaración para favorecer al señor Siles, exministro de Justicia, y a la doctora (Claudia) Castro (exvocal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz)”, afirmó.

La jurista añadió que las declaraciones de Castro, quien negó las acusaciones, carecen de credibilidad y que sus recientes apariciones públicas "solo reflejan sus propios actos dentro de los procesos judiciales".

“Hemos establecido tres elementos y tres momentos dentro de lo que es técnico, porque yo no voy a estar debatiendo con una persona que está completamente desacreditada, una persona que ha conformado un consorcio y que además fue quien elaboró una resolución y se la mandó vía digital al doctor Lea Plaza”, expresó Lanza al referirse a Castro.

Asimismo, Lanza insistió en que Lea Plaza fue presionado para modificar su versión de los hechos con el fin de favorecer al exministro de Justicia, César Siles, y a la exvocal Claudia Castro.

“No entiendo qué le pasa a la señora Castro. Yo no he participado, para empezar, en esa apelación que ella tenía, y no tiene nada que ver con el proceso que nosotros hemos iniciado”, subrayó.

La abogada adelantó que presentarán las pruebas correspondientes ante las instancias judiciales y que continuarán sosteniendo su denuncia tanto ante los tribunales como ante la opinión pública.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD