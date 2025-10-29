Caso 'Consorcio': Revierten detención domiciliaria de exvocal Claudia Castro y retornará a la cárcel

La exvocal Claudia Castro, en una entrevista con Red Uno, confirmó que en una audiencia de apelación se revirtió su detención domiciliaria concedida dentro del caso 'Consorcio', por lo que deberá retornar a cumplir detención preventiva en un penal.

“Ante la presión mediática que ha existido, ante esta violencia mediática desmedida, ante esta persecución que se suscitó, la vocal Silvia Portugal ha revocado mi detención domiciliaria sin fundamento legal alguno”, manifestó Castro.

La exautoridad judicial señaló que la vocal que dictó la resolución no debió asumir competencia en su caso. Castro anunció que acudirá a las vías legales correspondientes, tanto a nivel nacional como internacional, al considerar que su retorno a prisión responde a intereses ajenos a la investigación.

“El interés no es esclarecer el caso ‘Consorcio’, porque todos los coimputados tienen medidas sustitutivas no agravadas; el interés es perjudicarme por otros móviles”, sostuvo.

Asimismo, recordó que en su trayectoria profesional realizó denuncias vinculadas a la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos, por lo que considera que enfrenta una persecución institucional.

“La investigación ya se llevó adelante. Cumplí con la detención preventiva, no he tenido contacto con ningún operador. No tiene razón de ser esta revocatoria”, afirmó.

En relación al fallecimiento del exvocal de Coroico Marcelo Lea Plaza, Castro expresó su preocupación por lo que calificó como actos de “intimidación personal y persecución”.

Explicó que se la estaría investigando por supuestamente haber realizado una llamada al exvocal antes de su deceso, versión que fue difundida por la abogada Suleika Lanza, representante legal de la familia de Lea Plaza.

La exvocal aseguró que no realizó ninguna llamada, que colaborará con cualquier requerimiento de la investigación, pero insistió en que se respete el debido proceso y las garantías constitucionales.

