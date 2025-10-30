Fiscalía cita a Juan Carlos Huarachi a declarar por presunto enriquecimiento ilícito

La Fiscalía Departamental de La Paz notificó al exejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi Quispe, para que preste declaración informativa el próximo martes 4 de noviembre de 2025 a horas 10:00 a.m., en instalaciones del Ministerio Público ubicadas en la Calle Potosí, zona Central.

Según la citación firmada por el fiscal de materia Aldo D. Meza López, el dirigente sindical deberá presentarse acompañado de sus abogados Andrés Gabino Zúñiga Tarifa y Fabricio Humberto Medina Blanco, portar su cédula de identidad y asistir puntualmente a la audiencia.

La comparecencia de Huarachi se enmarca en un proceso penal iniciado por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, incumplimiento de deberes y tráfico de influencias, ilícitos tipificados en el Código Penal boliviano.

El documento advierte que, en caso de no presentarse o de no contar con la presencia de su abogado, se le asignará un defensor de oficio y podrá librarse mandamiento de aprehensión, conforme al artículo 224 del Código Penal.

La investigación es conducida por la Fiscalía de Materia de La Paz, que desarrolla diversas diligencias para esclarecer las denuncias relacionadas con el presunto uso indebido de influencias y el manejo irregular de recursos durante la gestión de Huarachi al frente de la COB.

Mire la citación de la Fiscalía:

