Abel Loma: “La Fiscalía confirmó probabilidad de autoría contra Huarachi” por enriquecimiento ilícito

El abogado Abel Loma confirmó este lunes a Red Uno que el Ministerio Público “aceptó la teoría del caso” y estableció probabilidad de autoría contra Juan Carlos Huarachi por los delitos de uso indebido de influencias, concusión y enriquecimiento ilícito.

La investigación avanza ahora el siguiente paso es la fase de medidas cautelares ante un juez de instrucción en lo penal. Loma explicó que la Fiscalía determinó que existen elementos suficientes para sostener que Huarachi habría incurrido en los delitos denunciados.

“Hay probabilidad de autoría, es decir, hay suficientes elementos de prueba para sustentar que el señor Juan Carlos Huarachi es autor del uso indebido de influencias, concusión, pero además enriquecimiento ilícito”, afirmó Loma.

El abogado señaló que este avance se basa tanto en la información recabada por el Ministerio Público como en la documentación presentada por los denunciantes. “Eso seguramente a través de la información que se ha recabado y de lo que nosotros hemos brindado como denunciantes”, añadió.

Con la admisión del caso, ahora corresponde instalar una audiencia cautelar, que se desarrollará este martes 18 de noviembre, donde un juez definirá la situación jurídica del exejecutivo de la COB.

El jurista indicó que la investigación ingresará a una segunda fase con participación del Ministerio de Justicia y apoyo técnico de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF). Señaló que “el Ministerio de Justicia, a través del Viceministerio de Transparencia, debe ejercer esa parte activa también, con auxilio de la Unidad de Investigaciones Financieras”.

Asimismo, informó que el ministro de Justicia deberá representar al Estado en la audiencia cautelar debido a la ausencia de un viceministro de Transparencia.

