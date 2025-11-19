TEMAS DE HOY:
Juan Carlos Huarachi Menor asesinada

27ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Juan Carlos Huarachi ya está en San Pedro y califica su detención de “ilegal”

Antes de ingresar al centro penitenciario, Huarachi declaró a los medios: “Fue una detención injusta e ilegal”.

Hans Franco

19/11/2025 13:10

Foto: Huarachi ya está en San Pedro, califica su detención de “ilegal" (APG)
La Paz

Escuchar esta nota

El exejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, ya se encuentra en el penal de San Pedro, fue trasladado este miércoles al mediodía desde las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para cumplir su detención preventiva de seis meses.

Antes de ingresar al centro penitenciario, Huarachi declaró a los medios: “Fue una detención injusta e ilegal”.

El traslado se realizó bajo custodia policial y marca el inicio del cumplimiento de la medida cautelar dictada por las autoridades judiciales, mientras se continúa con el proceso legal en su contra.

El caso en su contra se centra en presuntas coimas y pagos irregulares relacionados con contratos y operaciones que habrían sido gestionadas durante su gestión al frente de la COB. Las investigaciones apuntan a determinar la existencia de enriquecimiento ilícito y manejo irregular de recursos sindicales, así como la participación de otros funcionarios en los supuestos actos de corrupción.

Mire el video: 

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD