Juan Carlos Huarachi ya está en San Pedro y califica su detención de “ilegal”

El exejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, ya se encuentra en el penal de San Pedro, fue trasladado este miércoles al mediodía desde las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para cumplir su detención preventiva de seis meses.

Antes de ingresar al centro penitenciario, Huarachi declaró a los medios: “Fue una detención injusta e ilegal”.

El traslado se realizó bajo custodia policial y marca el inicio del cumplimiento de la medida cautelar dictada por las autoridades judiciales, mientras se continúa con el proceso legal en su contra.

El caso en su contra se centra en presuntas coimas y pagos irregulares relacionados con contratos y operaciones que habrían sido gestionadas durante su gestión al frente de la COB. Las investigaciones apuntan a determinar la existencia de enriquecimiento ilícito y manejo irregular de recursos sindicales, así como la participación de otros funcionarios en los supuestos actos de corrupción.

Mire el video:

<section> <a target="_blank" title="@redunotv" href="https://www.tiktok.com/@redunotv?refer=embed">@redunotv</a> La decisión judicial fue asumida durante la audiencia de medidas cautelares, luego de que el Ministerio Público presentara indicios que vinculan al exdirigente con presuntos manejos irregulares durante su gestión al frente de la entidad matriz de los trabajadores. ▶️ Más información en www.reduno.com.bo <a title="reduno" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/reduno?refer=embed">#RedUno</a> <a title="redunodigital" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/redunodigital?refer=embed">#RedUnoDigital</a> <a title="bolivia" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/bolivia?refer=embed">#Bolivia</a> <a title="notivision" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/notivision?refer=embed">#Notivision</a> <a target="_blank" title="♬ sonido original - RED UNO DE BOLIVIA" href="https://www.tiktok.com/music/sonido-original-RED-UNO-DE-BOLIVIA-7574475232926829323?refer=embed">♬ sonido original - RED UNO DE BOLIVIA</a> </section> " width="500" height="488" layout="responsive">

Mira la programación en Red Uno Play