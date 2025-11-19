TEMAS DE HOY:
VIDEO:Trasladan el cuerpo de la niña Tanya de la morgue a su domicilio para su velatorio

En medio de dolor y consternación, familiares retiraron de la morgue el cuerpo de la menor de 13 años que fue abusada y asesinada en Chulumani.

Red Uno de Bolivia

19/11/2025 10:59

Foto: Red Uno
La Paz

Este miércoles en medio de profundo dolor y conmoción, el cuerpo de Tanya Rosy, la niña de 13 años que fue abusada y asesinada en el municipio de Chulumani, fue trasladado desde la morgue judicial hacia su domicilio familiar para ser velada.

Según el informe de la autopsia médico-legal, la causa de la muerte de la menor fue asfixia mecánica. El caso ha consternado a la población por el grado de violencia que se ejerció contra la pequeña.

El sindicado autor del crimen permanece detenido y a la espera de la audiencia de medidas cautelares, mientras las investigaciones continúan para esclarecer todos los detalles del trágico suceso.

Familiares, vecinos y los pobladores acompañaron el traslado del cuerpo, mostrando el apoyo y la solidaridad con los dolientes en un momento de profundo luto.

La menor fue reportada como desaparecida el pasado 15 de noviembre, en el municipio de Chulumani, en Los Yungas de La Paz. Cámaras de seguridad registraron el momento en que abordó una camioneta ploma, ese era el único rastro concreto que se tenía.

Tras la intensa búsqueda, este martes, un joven de 22 años se aproximó a dependencias policiales y confesó ser el autor del crimen, el mismo se encuentra en celdas policiales a la espera de su audiencia de medidas cautelares.

 

