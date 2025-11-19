¡Consternador! Hallan sin vida a Tanya, la niña de 13 años secuestrada y abusada en Chulumani

En medio de dolor y lágrimas, la madre de Tanya, una menor de 13 años, confirmó, este miércoles a Red Uno, el hallazgo del cuerpo de su hija. La niña fue secuestrada, abusada sexualmente y posteriormente asesinada por un sujeto de 22 años.

Según la progenitora, la menor no tenía ninguna relación con el autor confeso del crimen. Recuerda a su hija como una niña tranquila; incluso, al averiguar con sus amistades, las menores señalaron que la niña nunca habló del sujeto.

“Yo averigüé, ella siempre andaba con nosotros (su familia) y con sus compañeros, ella se venía del colegio a casa (...) Desde las 02:00 de la madrugada le están haciendo la autopsia”, manifestó la madre en medio de lágrimas.

La menor fue reportada como desaparecida el pasado 16 de noviembre, en el municipio de Chulumani, en Los Yungas de La Paz. Cámaras de seguridad registraron el momento en que abordó una camioneta ploma, ese era el único rastro concreto que se tenía.

Sin embargo, tras la intensa búsqueda, este martes, un joven de 22 años se aproximó a dependencias policiales y confesó ser el autor del crimen, dio datos de donde se encontraba el cuerpo y las autoridades, al promediar las 23:00 horas, hallaron el cuerpo y realizaron el levantamiento legal del cadáver, para trasladarlo a la morgue judicial.

