“Ella quería ser peinadora”: el crimen que apagó la vida y los sueños de Tanya

Tras el entierro de Tanya, la menor de 13 años que fue abusada y asesinada en Chulumani, La Paz, sus padres llegaron a su hogar a ver el cuarto de la menor y sus pertenencias.

La habitación de Tanya sigue ahí, intacta, como si en cualquier momento pudiera volver a ocuparla. Su camita, su peinador, su ropero ordenado, todo permanece igual, menos ella.

Según relató la madre de la menor, Tanya soñaba con ser peinadora, era buena estudiante y le gustaba estar acompañada de su familia.

Sus padres caminan en silencio por ese espacio que alguna vez fue alegría. “Ella es la hija del medio, esta es su habitación”, dice el padre con una mezcla de orgullo y quebranto.

Su voz, que prometía: “Cuando sea grande te teñiré el cabello”, quedó suspendida en el aire, convertida hoy en un recuerdo que duele.

Tanya fue victimada en Chulumani, el sujeto que la abusó y quitó la vida hoy fue sentenciado a 30 años de prisión y cumplirá su condena en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, mientras los padres de la niña solo se quedarán con sus recuerdos.

