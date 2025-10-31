El rapero Sean “Diddy” Combs fue trasladado a la prisión federal Fort Dix, ubicada en una base militar en Nueva Jersey, donde completará el resto de su condena de 50 meses de prisión.

El movimiento se produjo tras una solicitud de su equipo legal, que pidió el cambio desde el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, donde Combs había estado detenido desde su arresto el 16 de septiembre de 2024.

Según la defensa, el nuevo centro penitenciario ofrece mejores condiciones para su tratamiento por consumo de drogas y mayor cercanía con su entorno familiar.

Sentencia y cargos

Aunque el artista fue absuelto de los cargos más graves relacionados con tráfico sexual y crimen organizado, fue condenado por transportar personas con fines de prostitución.

El juez consideró el delito como “grave” y además de la prisión, impuso una multa de 500.000 dólares y cinco años de supervisión posterior a su liberación.

Posible liberación

Combs podría beneficiarse de una reducción de pena por buena conducta y por la participación en programas de rehabilitación, lo que adelantaría su liberación.

Con el tiempo ya cumplido en prisión preventiva, la fecha estimada de salida es el 8 de mayo de 2028, aunque este plazo es aún variable.

EFE

