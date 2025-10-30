TEMAS DE HOY:
Video: Confesión pública de una amante desata escándalo en iglesia de Brasil

Un culto religioso terminó en caos cuando una mujer interrumpió la ceremonia para revelar que mantenía una relación con uno de los pastores. El hecho dejó en shock a los fieles y a la familia del acusado, que se encontraba presente.

Ligia Portillo

30/10/2025 12:02

Video:Confesión pública de una amante desata escándalo en iglesia de Brasil. Foto: Freepik
Brasil

Lo que debía ser una tranquila reunión espiritual se transformó en un verdadero escándalo en una iglesia evangélica del Valle do Sinal, en Manaus (Brasil). El domingo 13, una mujer irrumpió en pleno servicio religioso y, ante decenas de fieles, se identificó públicamente como la amante de uno de los pastores de la congregación.

Los testigos relatan que la mujer, visiblemente alterada, pidió la palabra y, sin rodeos, reveló la supuesta relación extramatrimonial que mantenía con el líder religioso. El impacto fue inmediato, gritos, murmullos y rostros de asombro recorrieron el templo.

Aunque el pastor señalado no se encontraba en el lugar, su esposa sí asistía al culto junto a quien, según la denunciante, sería el hijo fruto de la relación prohibida. La tensión aumentó al punto de que varios miembros intentaron calmar la situación, mientras otros abandonaban el recinto conmocionados.

Videos grabados por algunos asistentes circularon rápidamente en redes sociales, donde el episodio ha generado un intenso debate sobre la moral, la transparencia y la hipocresía dentro de ciertas congregaciones religiosas.

Hasta el momento, el pastor involucrado no ha hecho declaraciones públicas, y la dirección de la iglesia no ha emitido ningún comunicado oficial sobre el incidente.

