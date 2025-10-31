“Mi hija tuvo tres paros cardíacos”: madre pide justicia tras brutal agresión a niños en La Guardia

Dos hermanitos de cinco y seis años luchan por su vida luego de haber sido brutalmente agredidos presuntamente por su tía paterna y el esposo de esta, en un hecho que ha conmocionado a todo el municipio de La Guardia, en Santa Cruz.

El ataque, que según las primeras investigaciones habría sido motivado por un acto de venganza, dejó a ambos niños en estado crítico.

La madre de los menores, visiblemente afectada, relató entre lágrimas cómo vivió uno de los momentos más terribles de su vida.

“Es muy doloroso llegar a tu casa y encontrar a tus hijos en ese estado. Yo dejé a mis niños con una persona que se supone debía protegerlos. Me duele muchísimo verlos así”, expresó en entrevista con el programa Que No Me Pierda.

La mujer contó que había salido a trabajar y dejó a sus hijos al cuidado de su suegra. Minutos antes del ataque, recibió un mensaje de voz que le advertía que los pequeños quedarían solos por un momento. “Cuando ella me dice que está saliendo, me voy volando en la moto. Llego a mi casa y encuentro a los niños así. Fue horrible”, relató con la voz entrecortada.

Según el testimonio de la madre, la principal sospechosa —su cuñada— habría aprovechado la ausencia de la abuela para ingresar al domicilio. “Me informaron que hay pruebas de que ella estuvo en la casa, salió en una moto de ahí. Ella fue la única que entró después de que salió mi suegra”, explicó.

La mujer agregó que ya existían discrepancias familiares y que incluso habían recibido amenazas previas. “Ella nos amenazó, pero nunca pensé que lo haría realidad”, dijo.

La situación médica de los niños es crítica, especialmente la de la niña de seis años, quien permanece en terapia intensiva. “Mi hija no mejora, los cortes que tiene son muy grandes. Cada receta cuesta 1.500 bolivianos porque son medicamentos muy fuertes”, contó su madre, que pidió ayuda económica y oraciones para sus hijos.

Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse a los números 78004055 o 78049061.

“Me hicieron firmar un documento diciendo que mi hija está muy mal y no se sabe si va a salir bien. Quiero justicia. Verla conectada a un tubo, después de que tuvo tres paros cardíacos… tengo miedo que Dios decida llevársela”, expresó entre sollozos. “Ellos son mis únicos hijos, solo los tengo a ellos”, concluyó.

El Ministerio Público investiga el hecho bajo el delito de infanticidio en grado de tentativa, mientras que los agresores se encuentran aprehendidos.

