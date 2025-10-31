Huarachi citado por la Fiscalía de La Paz por presunto enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias

El Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, dependiente del Ministerio de Justicia, se apersonó formalmente como parte coadyuvante en la investigación que lleva adelante la Fiscalía Departamental de La Paz contra el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi Quispe, por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, incumplimiento de deberes y tráfico de influencias.

El abogado Abel Loma, quien participa en el proceso, informó que la Fiscalía ha fijado fecha y hora para la declaración informativa de Huarachi, la cual se realizará el martes 4 de noviembre de 2025, a horas 10:00, en dependencias del Ministerio Público, ubicadas en la calle Potosí, zona Central de la ciudad de La Paz.

“Ya la Fiscalía ha señalado hora y fecha para su declaración informativa de este sujeto para el 4 de noviembre a las 10 de la mañana. Asimismo, informar que se ha apersonado como parte coadyuvante el Viceministerio de Transparencia del Ministerio de Justicia, así que conjuntamente con el Viceministerio vamos a llevar adelante esta investigación y poder demostrar nuestra teoría de caso que es por enriquecimiento ilícito”, declaró Loma a la Red Uno.

De acuerdo con la citación firmada por el fiscal de materia Aldo D. Meza López, el dirigente sindical deberá presentarse acompañado de sus abogados Andrés Gabino Zúñiga Tarifa y Fabricio Humberto Medina Blanco, portar su cédula de identidad y asistir puntualmente a la audiencia.

El documento advierte que, en caso de incomparecencia o de no contar con la presencia de su defensa legal, se asignará un abogado de oficio y podrá librarse mandamiento de aprehensión, conforme al artículo 224 del Código Penal.

Mire el video:

