TEMAS DE HOY:
Inseguridad Tentativa de homicidio Juan Carlos Huarachi

19ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Policía intensifica control en la frontera con Brasil ante riesgo de ingreso de grupos criminales

Tras operativos en Brasil, Bolivia refuerza su frontera ante amenaza del Comando Vermelho. 

Naira Menacho

30/10/2025 22:21

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

La Policía Boliviana activó este jueves un operativo de refuerzo en la frontera con Brasil, con el objetivo de evitar el ingreso de integrantes del Comando Vermelho, luego de los violentos enfrentamientos en Río de Janeiro que dejaron 132 muertos, según datos oficiales del país vecino.

“Se está realizando el trabajo con todas las direcciones como la Felcn, Diprove, Felcc, Felcv y Tránsito”, informaron desde la institución policial.

El despliegue contempla el control de pasos fronterizos no registrados, así como la verificación de hospedajes, terminales de buses y locales nocturnos, según detalló el comandante general de la Policía, general Augusto Russo.

Las acciones también buscan identificar zonas donde se aglomera población extranjera con el fin de verificar la situación migratoria de quienes ingresan desde Brasil.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD