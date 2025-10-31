Policía intensifica control en la frontera con Brasil ante riesgo de ingreso de grupos criminales

La Policía Boliviana activó este jueves un operativo de refuerzo en la frontera con Brasil, con el objetivo de evitar el ingreso de integrantes del Comando Vermelho, luego de los violentos enfrentamientos en Río de Janeiro que dejaron 132 muertos, según datos oficiales del país vecino.

“Se está realizando el trabajo con todas las direcciones como la Felcn, Diprove, Felcc, Felcv y Tránsito”, informaron desde la institución policial.

El despliegue contempla el control de pasos fronterizos no registrados, así como la verificación de hospedajes, terminales de buses y locales nocturnos, según detalló el comandante general de la Policía, general Augusto Russo.

Las acciones también buscan identificar zonas donde se aglomera población extranjera con el fin de verificar la situación migratoria de quienes ingresan desde Brasil.

