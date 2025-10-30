Anuncian descubrimiento de reservorios de gas en el pozo Bermejo-X46D, Tarija

El Gobierno presentó este miércoles el pozo Bermejo-X46D, ubicado en Tarija, con un potencial estimado de 0,2 trillones de pies cúbicos (TCF) de gas natural. Si bien el hallazgo representa un avance exploratorio, el volumen es insuficiente para revertir la sostenida caída de la producción y exportación de gas que enfrenta el país.

Armin Dorgathen, presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), señaló que este pozo tiene una proyección de producir 20 millones de pies cúbicos día y que tiene una perspectiva exploratoria más profunda, que ese el Santa Rosa.

“Hoy estamos descubriendo el Icla, confirmamos el Huamampampa y tenemos un exponente exploratorio más que es el Santa Rosa, alrededor de 0,2 TCF que hemos encontrado”, declaró Dorgathen.

El titular de la estatal petrolera señaló que YPFB continuará con la misión exploratoria para incrementar las reservas y garantizar el abastecimiento energético. Desde el Gobierno destacaron que el hallazgo reforzará la oferta para el mercado interno de Bermejo y contribuirá al suministro nacional.

Reservas de gas

Sin embargo, los datos de la propia YPFB reflejan la magnitud del desafío: en 2013 Bolivia contaba con 10,7 TCF de reservas certificadas, pero ese volumen cayó a 4 TCF en 2023, según la última certificación publicada.

