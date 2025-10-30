Tuto Quiroga alerta presencia de "mafias" en Bolivia y pide al nuevo gobierno actuar con firmeza

El expresidente Jorge Tuto Quiroga advirtió este jueves sobre la creciente presencia y enfrentamientos de mafias internacionales vinculadas al narcotráfico en territorio boliviano, y pidió al Gobierno electo priorizar la designación de un gabinete de seguridad que asuma de inmediato políticas coordinadas contra el crimen organizado.

“Bolivia se ha vuelto escenario de tiroteos de mafias narcotraficantes internacionales de Brasil y Europa. En Santa Cruz vemos comparativamente menos muertos que en Brasil, pero vemos eso mismo: tiroteos abiertos a mansalva con mafias europeas peleando con mafias brasileñas”, afirmó Quiroga en declaraciones a los medios.

El exmandatario comparó la situación actual con los episodios de violencia mostrados en filmes sobre el narcotráfico de los años ochenta y alertó que los grupos europeos ahora operan directamente en el país.

“Qué era la trama de la película del gran Al Pacino: un narco en Estados Unidos que, cansado de comprar a los colombianos que le revendían la cocaína de Colombia, se viene a Bolivia a comprar. Bueno, la película se volvió realidad: la mafia europea, cansada de comprar la cocaína boliviana a los brasileños, se ha venido aquí y están aquí tiroteando con brasileños”, explicó.

Quiroga sostuvo que “no es momento de titubeos” y remarcó la necesidad de cooperar con las policías federales de Brasil y Argentina, además de restablecer la coordinación con la DEA de Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer las capacidades del país en la lucha contra el narcotráfico transnacional.

Finalmente, exhortó al próximo gobierno a actuar con celeridad y firmeza en la conformación de su gabinete de seguridad, ante el riesgo de que Bolivia se consolide como un punto de disputa entre carteles internacionales que amenazan la seguridad ciudadana y la soberanía nacional.

