TEMAS DE HOY:
Inseguridad Tentativa de homicidio Juan Carlos Huarachi

19ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Noticias

Tuto Quiroga alerta presencia de "mafias" en Bolivia y pide al nuevo gobierno actuar con firmeza

El exmandatario comparó la situación actual con los episodios de violencia mostrados en filmes sobre el narcotráfico de los años ochenta y alertó que los grupos europeos ahora operan directamente en el país.

Hans Franco

30/10/2025 19:32

Foto: Tuto advierte presencia de mafias internacionales en Bolivia
La Paz

Escuchar esta nota

El expresidente Jorge Tuto Quiroga advirtió este jueves sobre la creciente presencia y enfrentamientos de mafias internacionales vinculadas al narcotráfico en territorio boliviano, y pidió al Gobierno electo priorizar la designación de un gabinete de seguridad que asuma de inmediato políticas coordinadas contra el crimen organizado.

“Bolivia se ha vuelto escenario de tiroteos de mafias narcotraficantes internacionales de Brasil y Europa. En Santa Cruz vemos comparativamente menos muertos que en Brasil, pero vemos eso mismo: tiroteos abiertos a mansalva con mafias europeas peleando con mafias brasileñas”, afirmó Quiroga en declaraciones a los medios.

 

El exmandatario comparó la situación actual con los episodios de violencia mostrados en filmes sobre el narcotráfico de los años ochenta y alertó que los grupos europeos ahora operan directamente en el país.

“Qué era la trama de la película del gran Al Pacino: un narco en Estados Unidos que, cansado de comprar a los colombianos que le revendían la cocaína de Colombia, se viene a Bolivia a comprar. Bueno, la película se volvió realidad: la mafia europea, cansada de comprar la cocaína boliviana a los brasileños, se ha venido aquí y están aquí tiroteando con brasileños”, explicó.

Quiroga sostuvo que “no es momento de titubeos” y remarcó la necesidad de cooperar con las policías federales de Brasil y Argentina, además de restablecer la coordinación con la DEA de Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer las capacidades del país en la lucha contra el narcotráfico transnacional.

Finalmente, exhortó al próximo gobierno a actuar con celeridad y firmeza en la conformación de su gabinete de seguridad, ante el riesgo de que Bolivia se consolide como un punto de disputa entre carteles internacionales que amenazan la seguridad ciudadana y la soberanía nacional.

Mire el video: 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD