“Gasolina y diésel ya hay, ahora resolvemos logística”, afirma Rodrigo Paz desde EE.UU.

El presidente electo Rodrigo Paz Pereira anunció este jueves, mediante un mensaje difundido en sus redes sociales desde Estados Unidos, que el abastecimiento de combustibles en Bolivia está garantizado, y que se realizan gestiones con el gobierno estadounidense y organismos multilaterales para facilitar el ingreso de dólares al país.

“Desde EE. UU. quiero darles la buena noticia de que el tema de combustible está garantizado. Gasolina y diésel ya hay, ahora estamos resolviendo el tema de logística. Además, hemos gestionado con el gobierno americano, que tiene relación con las instituciones multilaterales, para que el dólar pueda llegar a Bolivia. ¡Voy a tocar todas las puertas necesarias para que a Bolivia le vaya bien!”, expresó Paz.

El mandatario electo explicó que sostuvo reuniones con instituciones de alto nivel en territorio estadounidense, orientadas a resolver de manera inmediata dos temas prioritarios: la provisión de combustibles y la disponibilidad de divisas.

“Nos hemos reunido con instituciones de muy alto nivel para resolver las cosas inmediatas, una es el combustible (…). Y también hemos tratado con el gobierno americano, que tiene esa relación con estas instituciones multilaterales, para que el dólar que tanta necesidad tiene Bolivia pueda llegar al país”, agregó.

Paz aseguró que su gobierno no escatimará esfuerzos ni contactos internacionales para estabilizar la economía nacional y garantizar el abastecimiento interno.

“Si es necesario, acudiremos a otros países para asegurar la provisión de combustibles y dólares”, manifestó.

El presidente electo concluyó su mensaje ratificando su compromiso de trabajar con todos los aliados posibles para que Bolivia retome la estabilidad económica y energética, y reiteró que su prioridad es devolver la confianza y certidumbre a la población desde los primeros días de su gestión.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play