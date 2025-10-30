Cientos de personas hacen fila en el Concejo Municipal en busca de 30 cupos laborales

Cientos de personas hacen filas en las afueras del Concejo Municipal de Santa Cruz, a primera vista todo pareciera que están esperando su turno para realizar un trámite; sin embargo, se trata de una fila de personas que buscan una fuente de trabajo en la institución pública.

El anuncio del presidente del Concejo Municipal, Juan Carlos Medrano, sobre la licitación de funcionarios basada en meritocracia y no en favores políticos, motivó que personas de distintas profesiones comenzaran a hacer fila desde la noche anterior para dejar sus hojas de vida y ser entrevistadas.

Entre los postulantes se encontraban ingenieros comerciales, ingenieros en sistemas, abogados y auxiliares en contabilidad, quienes buscan una oportunidad laboral en un contexto marcado por la falta de empleo en el país.

Medrano expresó su sorpresa por la alta concurrencia y destacó que espera que este modelo de contratación por méritos se replique en otras instituciones públicas.

“Queremos que nuestros funcionarios entren por méritos; en esta primera fase vamos a contratar 30 personas, pero estamos preparando la segunda convocatoria para febrero, pero estamos preparando el documento base de contrataciones para subir al SICOES una convocatoria pública para contratar profesionales para el Concejo Municipal en la segunda fase que arranca en febrero”, dijo Medrano.

Concejales que presenciaron la situación coincidieron en que las largas filas reflejan la difícil situación laboral actual. La concejala Lola Terrazas señaló que es importante dar claridad sobre los requisitos, proceso de selección y normativas, y pidió que no se juegue con las expectativas de la población.

Por su parte, el concejal Manuel Saavedra lamentó que el proceso genere aglomeraciones y sugirió que se podría haber implementado de manera digital para evitar filas. “Esperamos saber cuántas personas serán contratadas, quiénes son y que el proceso sea transparente”, indicó.

El Concejo Municipal busca con esta iniciativa abrir oportunidades laborales a profesionales de distintas áreas, asegurando transparencia y equidad en la contratación pública, en un país donde la falta de empleo continúa siendo un desafío.

