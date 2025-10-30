Asamblea Legislativa concluye la legislatura 2020-2025 con sesión final este viernes 31 de octubre

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), concluye sus funciones este viernes 31 de octubre con una sesión a la que convocó a senadoras, senadores, diputadas y diputados a participar en la Décima Segunda Sesión Ordinaria de la legislatura 2020-2025, que se llevará a cabo a horas 08:00, en el hemiciclo del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa, en la ciudad de La Paz.

De acuerdo con la convocatoria oficial emitida el 29 de octubre, la sesión abordará el tratamiento del Proyecto de Ley CD N° 547/2024-2025, denominado “Ley Excepcional de Suspensión Temporal de Embargos y Ejecución de Sentencias de Procesos Judiciales por Créditos de Vivienda de Interés Social”.

Asimismo, el orden del día contempla la lectura de correspondencia institucional, el informe del presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra Santos, y el informe del presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez.

El punto final de la jornada estará destinado a la clausura del periodo constitucional legislativo 2020-2025, con lo cual se dará por concluida oficialmente la gestión de la actual Asamblea Legislativa Plurinacional, previo a la posesión del nuevo Órgano Legislativo, prevista para los primeros días de noviembre de 2025.

Esta sesión marcará el cierre de un ciclo legislativo en el que se desarrollaron tareas normativas, de fiscalización y de control político, en cumplimiento del mandato constitucional.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play