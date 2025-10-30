Cámara de Diputados convoca a legisladores electos a la primera sesión preparatoria en La Paz

La Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional convocó a los diputados electos titulares para el periodo constitucional 2025-2030 a participar en la Primera Sesión Preparatoria de la Legislatura 2025-2026, que se llevará a cabo el martes 4 de noviembre a horas 10:00 de la mañana, en el hemiciclo del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la ciudad de La Paz.

De acuerdo con el orden del día, durante la sesión se tratarán los siguientes puntos:

Conformación de la Directiva Ad Hoc de la Cámara de Diputados.

Calificación de las credenciales otorgadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a los diputados titulares.

Juramento de las diputadas y los diputados titulares.

Elección y posesión de la Directiva de la Cámara de Diputados para la Legislatura 2025-2026.

Asimismo, la convocatoria aclara que la segunda sesión preparatoria estará destinada a la calificación de las credenciales de los diputados suplentes correspondientes al mismo periodo constitucional.

La Secretaría General de la Cámara de Diputados recordó que todos los parlamentarios electos deberán portar su credencial emitida por el TSE y su cédula de identidad para el respectivo registro e ingreso al hemiciclo.

El documento lleva la firma del secretario general de la Cámara de Diputados, Diputado Víctor Gutiérrez, y fue emitido oficialmente por la Secretaría General en el marco del proceso de instalación de la nueva legislatura.

Mire la convocatoria a la sesión preparatoria de diputados:

Mira la programación en Red Uno Play