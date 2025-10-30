Equipo del presidente electo, Rodrigo Paz, coordina el protocolo para la transmisión de mando

La asesora del presidente electo Rodrigo Paz, Gilda Céspedes, informó este jueves que los preparativos y el protocolo oficial para el acto de transmisión de mando presidencial avanzan con normalidad y en estricto cumplimiento del reglamento de la Cancillería.

Céspedes detalló que en las próximas horas se dará a conocer la agenda oficial que seguirá el mandatario electo durante los actos protocolares del 8 de noviembre, fecha en la que asumirá el mando del Estado Plurinacional de Bolivia.

“Protocolarmente, Cancillería nos ha solicitado ciertos espacios. Somos un equipo que está trabajando a la cabeza de Mauricio Zamora y Jorge Jordán, como lo ha determinado el presidente, y todo está marchando muy bien. En pocas horas daremos a conocer a Bolivia entera la agenda que va a cursar el presidente electo”, señaló Céspedes en rueda de prensa.

La asesora explicó que las visitas oficiales y reuniones previstas se están realizando a solicitud y coordinación de ambas partes, dentro del marco diplomático habitual.

“Se está haciendo todo bajo el reglamento de Cancillería, las propuestas e ideas que tiene el presidente también se están considerando. Las visitas y demás son a solicitud de ambas partes, como corresponde a protocolo; no hay nada fuera de lo normal”, precisó.

Asimismo, informó que el protocolo de las Fuerzas Armadas y la Casa Militar solicitaron la aplicación de medidas especiales de seguridad para el presidente y vicepresidente electos, en coordinación con la Cancillería.

Finalmente, Céspedes adelantó que en el primer día de gobierno se anunciarán importantes novedades para el país, en el marco del inicio de una nueva etapa política.

