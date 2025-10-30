Diputados modifican reglamento y restituyen los dos tercios

En la madrugada de este jueves, la Cámara de Diputados aprobó una resolución camaral que modifica su Reglamento General y restituye el requisito de los dos tercios en al menos diez disposiciones internas, que en 2020 habían sido modificadas por el Movimiento Al Socialismo (MAS) para permitir la aprobación por mayoría absoluta.

La medida fue aprobada durante la 195ª sesión ordinaria del pleno y busca restablecer el equilibrio y la pluralidad en las decisiones legislativas que requieren consensos amplios.

El diputado José Maldonado, tercer secretario de la Cámara, dio lectura al documento oficial:

“La Cámara de Diputados, de conformidad a lo establecido por los artículos 32, 130 y 173 de su Reglamento General, en su 195ª sesión ordinaria, resuelve: Único, modificar los artículos 19, 30, 48, 76, 91, 103, 104, 134, 146 y 174 del Reglamento General de la Cámara de Diputados, debiendo reemplazarse ‘mayoría absoluta’ por ‘dos tercios’.”

Con esta decisión, se revierte la modificación introducida en 2020, cuando el MAS, entonces con mayoría parlamentaria, redujo el requisito de votación en temas clave como la designación de autoridades, la aprobación de informes y resoluciones, y otras decisiones institucionales, pasando del voto calificado de dos tercios a la mayoría simple o absoluta.

Con esta modificación, la Cámara de Diputados retorna al mecanismo original de deliberación y votación, aplicable también en sesiones conjuntas de la Asamblea Legislativa Plurinacional, fortaleciendo la transparencia y la representatividad en el proceso legislativo.

Estas son las 10 modificaciones al reglamento:

Artículo 19 (impugnaciones) El nuevo texto dirá: La Cámara por dos tercios de votos resolverá su remisión al Tribunal Supremo Electoral (en el caso de revisión de las credenciales de los nuevos legisladores).

Artículo 30 (reglamento de ética) El nuevo texto dirá: La Cámara de diputados contará con un reglamento de ética aprobado por dos tercios de sus miembros presentes.

Artículo 48 (Comisiones especiales) El nuevo texto dirá: La Cámara por voto de dos tercios podar crear comisiones especiales.

Artículo 76 (Alteración del orden del día) El nuevo texto dirá: Solo podrá alterarse el orden del día por voto de dos tercios de los miembros presentes.

Artículo 91 (Sesión permanente) El nuevo texto dirá: Podrá haber sesión permanente cuando a petición del Órgano Ejecutivo o moción de una diputado o diputado apoyada por cinco, resolviere la cámara sobre su necesidad por dos tercios de los presentes.

Artículo 103 (Dispensación de trámite y voto de urgencia) El nuevo texto dirá: Estas mociones podrán considerarse en un tiempo máximo de treinta minutos, transcurrido el cual se procederá indefectiblemente a resolver el asunto mediante el voto de dos tercios de los miembros presentes.

Artículo 104 (Suficiente discusión) El nuevo texto dirá: Se puede plantear a propuesta de una diputada o diputado apoyado por cinco, a objeto de que concluya el debate en grande de un proyecto de ley, después de transcurrido un mínimo de cinco horas de debate y requiere la aprobación de dos tercios de voto.

Artículo 134 (Trámite de homenajes) El nuevo texto dirá: La asamblea rendirá homenaje solo a las y los héroes nacionales y las efemérides nacionales y departamentales. En todos los demás casos, lo hará la comisión respectiva, a menos que dos tercios de los presentes considere que por su importancia deba hacerlo el pleno.

Artículo 146 (Carácter público) El nuevo texto dirá: Las interpelaciones se realizarán solamente en la Asamblea Legislativa Plurinacional en sesión plenaria y pública, excepto para los casos en que se refieran a asuntos de seguridad nacional, calificada por dos tercios de voto.

Artículo 174 (Dispensación de la observación del reglamento) El nuevo texto dirá: La cámara no podrá dispensarse de la observancia de este reglamento, salvo resolución expresa votada y aprobada por dos tercios de sus miembros presentes.

