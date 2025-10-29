TEMAS DE HOY:
Política

Edmand Lara convoca a legisladores electos del PDC a reunión nacional de coordinación

De acuerdo con la invitación oficial, el encuentro tiene el propósito de coordinar acciones legislativas y políticas de cara al inicio de la próxima gestión parlamentaria. 

Hans Franco

29/10/2025 16:30

Foto: Vicepresidente electo convoca a reunión a legisladores electos del PDC
La Paz

Escuchar esta nota

La Oficina del vicepresidente Electo, Edmand Lara, a través de un comunicado, convocó a todos los asambleístas titulares y suplentes del Partido Demócrata Cristiano (PDC) senadores, diputados y representantes supraestatales a una reunión nacional de coordinación.

De acuerdo con la invitación oficial, el encuentro tiene el propósito de coordinar acciones legislativas y políticas de cara al inicio de la próxima gestión parlamentaria y fortalecer la articulación interna del PDC a nivel nacional.

El encuentro se llevará a cabo este miércoles 29 de octubre, a horas 19:30, en el Hotel Plaza, salón Illimani, ubicado en la avenida Arce de la ciudad de La Paz.

Mire el comunicado: 

