Edmand Lara convoca a legisladores electos del PDC a reunión nacional de coordinación

29/10/2025 16:30
La Oficina del vicepresidente Electo, Edmand Lara, a través de un comunicado, convocó a todos los asambleístas titulares y suplentes del Partido Demócrata Cristiano (PDC) senadores, diputados y representantes supraestatales a una reunión nacional de coordinación.
De acuerdo con la invitación oficial, el encuentro tiene el propósito de coordinar acciones legislativas y políticas de cara al inicio de la próxima gestión parlamentaria y fortalecer la articulación interna del PDC a nivel nacional.
El encuentro se llevará a cabo este miércoles 29 de octubre, a horas 19:30, en el Hotel Plaza, salón Illimani, ubicado en la avenida Arce de la ciudad de La Paz.
