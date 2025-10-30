TEMAS DE HOY:
Política

PDC definirá hasta el lunes a sus jefes de bancada en Diputados y Senado

El diputado de PDC, Manolo Rojas aseguró que ya se escucharon todas las propuestas y aguardan que el lunes sean convocados para realizar la votación.

Naira Menacho

29/10/2025 23:16

Este miércoles, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) entregó las credenciales a las 175 nuevas autoridades electas para la Asamblea Legislativa, entre senadores y diputados.

Desde el Partido Demócrata Cristiano (PDC) se informó que la elección interna de jefes de bancada se realizará hasta el lunes. La definición se hará mediante votación, según confirmó el diputado electo Manolo Rojas.

“Todavía no está nada definido. Hemos avanzado en escuchar las propuestas; tendremos un tiempo para respirar, analizar y generar consensos”, indicó Rojas.

El legislador aseguró que todas las propuestas fueron debatidas y se espera una convocatoria para votar de forma directa.

“Todas las cartas se pusieron sobre la mesa y esperaremos pacientemente que los diputados y los senadores puedan elegir la mejor opción”, agregó.

Entre los nombres que suenan para liderar la bancada de diputados del PDC están Ricardo Rada, Sandra Rivero y el propio Manolo Rojas.

 

