Despliegue policial en 'El Encanto' tras toma violenta de tierras en Guarayos: buscan a los avasalladores

A unos 50 kilómetros del municipio de Ascensión de Guarayos, un fuerte contingente policial fue desplegado este miércoles por orden del Comando Departamental de la Policía, con el objetivo de recuperar la propiedad El Encanto, que fue tomada de manera violenta durante el fin de semana por un grupo irregular de entre 40 y 50 personas.

El operativo, que es ejecutado desde las 6:00 de la mañana, cuenta con la participación de efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) y de la Policía Provincial de Guarayos, quienes se encuentran realizando recorridos y rastrillajes en la zona para identificar y dar con el paradero de los presuntos avasalladores, que abandonaron el lugar antes de la intervención.

Según reportes preliminares, un grupo de avasalladores ingresó de forma violenta a los predios, intimidando y reduciendo a los trabajadores que se encontraban en la propiedad.

