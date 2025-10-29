TEMAS DE HOY:
Tragedia en Morochata Incendio estructural

Policial

Despliegue policial en 'El Encanto' tras toma violenta de tierras en Guarayos: buscan a los avasalladores

Según reportes preliminares, un grupo de avasalladores ingresó de forma violenta a los predios, intimidando y reduciendo a los trabajadores que se encontraban en la propiedad.

Charles Muñoz Flores

29/10/2025 11:55

Fuerte contingente policial interviene propiedad avasallada en Guarayo. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz, Bolivia

A unos 50 kilómetros del municipio de Ascensión de Guarayos, un fuerte contingente policial fue desplegado este miércoles por orden del Comando Departamental de la Policía, con el objetivo de recuperar la propiedad El Encanto, que fue tomada de manera violenta durante el fin de semana por un grupo irregular de entre 40 y 50 personas.

El operativo, que es ejecutado desde las 6:00 de la mañana, cuenta con la participación de efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) y de la Policía Provincial de Guarayos, quienes se encuentran realizando recorridos y rastrillajes en la zona para identificar y dar con el paradero de los presuntos avasalladores, que abandonaron el lugar antes de la intervención.

Según reportes preliminares, un grupo de avasalladores ingresó de forma violenta a los predios, intimidando y reduciendo a los trabajadores que se encontraban en la propiedad.

 

