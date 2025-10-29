Velan a la suboficial Machicado, hallada sin vida en Potosí con signos de asfixia y golpes en el rostro

En medio del dolor y la indignación, familiares, camaradas y amigos velan los restos de la suboficial de la Policía Boliviana Wendy Jenny Machicado Tito, de 47 años, quien fue hallada sin vida en su vivienda en la ciudad de Potosí, con signos de asfixia y golpes en el rostro.

El velorio se realiza en el Distrito Municipal 12, zona El Palmar, en la capital cruceña, hasta donde fue trasladado su cuerpo desde el occidente del país. Entre llantos, sus allegados exigen justicia y cuestionan que la víctima haya solicitado sin éxito su transferencia a Santa Cruz para poder reunirse con su hijo de cinco años, hoy en la orfandad.

De acuerdo con el informe de la Fiscalía Departamental de Potosí, la autopsia médico-legal determinó como causa de muerte asfixia por sofocación, además de lesiones provocadas por un ataque físico violento. Se presume que el crimen ocurrió entre el 25 y 26 de octubre, luego de que la suboficial no se presentara a su fuente laboral en la misma Fiscalía.

Fuentes policiales informaron que se ha identificado a un presunto autor y que ya existe una orden de aprehensión en curso.

Wendy Machicado desarrolló gran parte de su carrera profesional en Santa Cruz, hasta que en enero de 2024 fue transferida a Potosí, donde —según testimonios de sus colegas— solicitó reiteradamente su cambio de destino para poder vivir nuevamente junto a su pequeño hijo.

