El ‘surcito’ persiste en Santa Cruz y bajan las temperaturas: sepa hasta cuánto descenderán

La capital cruceña amaneció nuevamente con una persistente llovizna este miércoles, manteniendo el ambiente gris que se instaló desde el pasado fin de semana. Aunque las precipitaciones comenzaron a disminuir, el “surcito” aún no se despide y el frío se intensificará en las próximas horas.

El agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, en su reporte semanal N.º 226, explicó que este miércoles se prevé un descenso adicional en las temperaturas. La mínima será de 15°C y la máxima de 21°C, pero la sensación térmica será más baja debido a ráfagas de viento que podrían superar los 50 kilómetros por hora.

“El frente frío leve se mantendrá hasta el viernes. Tendremos mañanas frescas y cielos parcialmente nublados, pero sin lluvias importantes”, precisó Alpire.

El clima hacia el fin de semana

A medida que avance la semana, las condiciones comenzarán a mejorar. Desde el viernes por la tarde, el ingreso de corrientes del norte favorecerá un aumento gradual de las temperaturas, que podrían superar los 36°C en algunas regiones durante el fin de semana.

En las provincias, el comportamiento climático será variado:

Andrés Ibáñez y Norte Integrado: entre 16°C y 32°C, con ráfagas de hasta 60 km/h el sábado.

Valles cruceños: mínimas de 8°C y máximas de 28°C, con cielos nublados hasta el martes.

Cordillera: oscilará entre 11°C y 35°C, especialmente cálido en Cabezas y Charagua.

Chiquitania: de 15°C a 36°C, con vientos fuertes el sábado y lluvias moderadas hasta el martes.

Resumen del pronóstico

Martes: lluvias dispersas durante la mañana y la noche.

Miércoles: sin lluvias, pero con descenso térmico y vientos fuertes.

Hasta viernes: persistencia del sur leve y mañanas frescas.

Fin de semana: retorno del calor, con máximas superiores a los 36°C en el oriente cruceño.

