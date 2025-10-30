La senadora Cecilia Requena, de la alianza Comunidad Ciudadana (CC), informó que el Senado Nacional rechazó el proyecto de ley presentado por el senador chuquisaqueño Santiago Ticona, que proponía el traslado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de La Paz a la ciudad de Sucre.

Requena explicó que la propuesta fue una de varias iniciativas “arriesgadas” que ingresaron sin el debido consenso ni análisis técnico.

“Fue una de seis propuestas bien arriesgadas que entraron por la ventana. No era la manera y finalmente el Senado ha votado en contra de tratar esta propuesta y ha sido pospuesta. La próxima Asamblea probablemente tenga que tratar este problema otra vez”, señaló la legisladora a la Red Uno.

La senadora destacó que el rechazo se basó en la necesidad de responsabilidad y concertación política, para evitar medidas que puedan generar conflictos innecesarios en el país.

“Hemos argumentado que es irresponsable impulsar este tipo de iniciativas sin un proceso de concertación amplio. El país no necesita más conflictos, sino soluciones consensuadas”, enfatizó.

Con la decisión del Senado, el proyecto de ley queda pospuesto hasta que una futura legislatura decida reanudar el debate sobre el tema, en el marco de un proceso de diálogo y análisis institucional.

