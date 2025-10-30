TEMAS DE HOY:
Niño murió ahogado Niño ahogado Pelea

17ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

Senado rechaza proyecto para trasladar el TSE a Sucre; Requena advierte que faltó análisis y concertación

Con la decisión del Senado, el proyecto de ley queda pospuesto hasta que una futura legislatura decida reanudar el debate sobre el tema, en el marco de un proceso de diálogo y análisis institucional.

Hans Franco

29/10/2025 20:46

Foto: Senado rechaza propuesta de trasladar el TSE a Sucre
La Paz

Escuchar esta nota

La senadora Cecilia Requena, de la alianza Comunidad Ciudadana (CC), informó que el Senado Nacional rechazó el proyecto de ley presentado por el senador chuquisaqueño Santiago Ticona, que proponía el traslado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de La Paz a la ciudad de Sucre.

Requena explicó que la propuesta fue una de varias iniciativas “arriesgadas” que ingresaron sin el debido consenso ni análisis técnico.

 

“Fue una de seis propuestas bien arriesgadas que entraron por la ventana. No era la manera y finalmente el Senado ha votado en contra de tratar esta propuesta y ha sido pospuesta. La próxima Asamblea probablemente tenga que tratar este problema otra vez”, señaló la legisladora a la Red Uno.

La senadora destacó que el rechazo se basó en la necesidad de responsabilidad y concertación política, para evitar medidas que puedan generar conflictos innecesarios en el país.

 

 

“Hemos argumentado que es irresponsable impulsar este tipo de iniciativas sin un proceso de concertación amplio. El país no necesita más conflictos, sino soluciones consensuadas”, enfatizó.

Con la decisión del Senado, el proyecto de ley queda pospuesto hasta que una futura legislatura decida reanudar el debate sobre el tema, en el marco de un proceso de diálogo y análisis institucional.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD