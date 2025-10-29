TSE entrega credenciales a 175 nuevas autoridades titulares electas

En un acto oficial realizado este miércoles, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) entregó credenciales a 175 nuevas autoridades titulares electas, entre senadores, diputados y representantes supraestatales, marcando la culminación formal del proceso electoral general 2025.

El presidente interino del TSE, Óscar Hassenteufel, destacó la importancia del evento y la alta participación ciudadana registrada en los comicios.

“Se procede hoy a la entrega de credenciales de quienes resultaron favorecidos por el voto popular (…) Para el Órgano Electoral es una verdadera satisfacción haber llegado a este momento culminante y poder destacar la masiva participación ciudadana expresada en el voto de más de 6 millones de bolivianas y bolivianos”, señaló.

Hassenteufel subrayó que esta elección pasará a la historia por haber sido la primera en la que se realizó una segunda vuelta electoral, lo que permitió consolidar un proceso más competitivo y representativo.

“Es un acto verdaderamente importante porque es el resultado de un proceso electoral en el que por primera vez se realizó una segunda vuelta y, si bien en la primera ronda ya se eligieron senadores, diputados y representantes supraestatales, no fue posible realizar la entrega de credenciales hasta la conclusión de la segunda vuelta”, explicó.

El titular del TSE reconoció que la organización del proceso enfrentó diversos desafíos, pero resaltó que su conclusión exitosa refleja la madurez cívica y el compromiso democrático del pueblo boliviano.

“El proceso electoral, como ustedes saben, no fue fácil; tuvo momentos difíciles y complicados. En todo caso, su desarrollo y conclusión demuestra una vez más la gran vocación democrática del pueblo boliviano”, afirmó.

Con la entrega de credenciales, el Tribunal Supremo Electoral da por concluido oficialmente el proceso electoral general 2025, abriendo paso a la transición hacia el nuevo gobierno encabezado por el presidente electo Rodrigo Paz, quien asumirá el mando el próximo 8 de noviembre.

Mira la programación en Red Uno Play