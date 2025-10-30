Terror y perfección: Erika Valencia impactó en 'La Gran Batalla' con su versión de Anabelle

El segundo equipo de la noche estuvo liderado por Erika Valencia, junto a la academia de baile Dazan Company Panteras, quienes llevaron al escenario una aterradora interpretación inspirada en Anabelle, la icónica muñeca del cine de terror, con la canción “Look What You Made Me Do”.

La presentación fue aplaudida por el jurado, que destacó la fuerza escénica, la precisión coreográfica y la intensidad del personaje encarnado por Erika.

La primera en pronunciarse fue Gabriela Zegarra, quien resaltó la calidad de la interpretación:

“Los movimientos eran literalmente los de una muñeca. No sé cómo lo hiciste, me encantó. Fue interesante, el personaje estuvo presente de principio a fin”.

Por su parte, Tito Larenti elogió la evolución de la participante y la creatividad del equipo:

“Estás generando expectativa, te estás ganando un lugar como artista. Todo estuvo muy bien, lo que hiciste fue fantástico. El equipo acompañó y fueron muy creativos”.

Rodrigo Massa coincidió con sus colegas y calificó la performance como impecable:

“Fue espectacular hasta el final. La academia fue impecable”.

Finalmente, Elka Meyer —quien reconoció haberse asustado con la presentación— valoró el trabajo del grupo y dejó algunas recomendaciones para perfeccionar detalles:

“Me sacaron risas y gritos. Me pareció que como intérprete das lo mejor de ti, recrearon los personajes y me encantó. El lip sync estuvo muy bien trabajado. Solo deben ser más limpios y específicos al inicio”.

Al finalizar, Erika Valencia agradeció las palabras del jurado y el apoyo de su equipo, especialmente en un momento familiar complicado.

