Gobierno aprueba crédito de más de 21 millones de euros con FIDA para fortalecer la producción agrícola

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, informó que el proyecto de ley, suscrito con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), beneficiará a municipios vulnerables de cuatro departamentos.

Jhovana Cahuasa

29/10/2025 11:15

Foto: Red Uno
La Paz

Escuchar esta nota

 

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, brindó este miércoles una conferencia de prensa en la que destacó la aprobación de un proyecto de ley de financiamiento externo por más de 21 millones de euros (equivalentes a 24,6 millones de dólares), en coordinación con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).

“Queremos informar al pueblo que nuestro Gobierno, sin ningún tipo de egoísmo ni de pensar solo en nuestra gestión que está concluyendo, sigue aprobando proyectos que fortalezcan la producción nacional. Este nuevo crédito de más de 21 millones de euros con FIDA beneficiará a municipios vulnerables, especialmente los que están en frontera”, manifestó Flores.

El ministro señaló que el programa tiene como objetivo incrementar la producción agrícola y fortalecer el plan “Marcha al Norte”, enfocado en impulsar la productividad en regiones afectadas por el cambio climático.

“Seguimos incentivando la producción. Ahora lo hacemos en cuatro departamentos vulnerables al cambio y la crisis climática que sufre el mundo”, subrayó.

El proyecto apoyará la producción de semillas de maíz, arroz, maní, frijol, así como la multiplicación vegetativa de cacao, piña, plátano y banano, beneficiando a municipios de La Paz, Beni, Pando y Santa Cruz.

La autoridad dijo que, una vez que la Asamblea Legislativa apruebe dicho proyectos podrá ser utilizados por el nuevo Gobierno para canalizar sus gestiones y comenzar a ejecutarlos.

Además, la autoridad se refirió al posible cierre de este ministerio, propuesto por el nuevo Gobierno, y calificó la medida como un error debido al importante trabajo que se realiza en esa cartera de Estado.

 

