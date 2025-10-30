Médicos denuncian estafa tras alquilar clínica investigada por un homicidio culposo

Un grupo de médicos denunció haber sido víctima de una estafa luego de alquilar una clínica que, según informaron, había sido previamente precintada por un caso de homicidio culposo. La víctima señaló que el propietario del inmueble actuó con complicidad de su exesposa, de nacionalidad brasileña, y de su tía, quien se presentaba como abogada.

El pasado mes de septiembre, los médicos alquilaron la clínica por un monto de 35 mil bolivianos y acondicionaron el lugar para su funcionamiento.

Sin embargo, al dirigirse al Servicio Departamental de Salud (Sedes) para gestionar la documentación necesaria para la operación del centro médico, descubrieron que las instalaciones seguían precintadas, pese a que el propietario les había asegurado que el problema había sido subsanado.

“El propietario, en lugar de buscar una solución, nos culpó a nosotros por llamar al Sedes y nos dijo que era una persona intocable, que trabajó muchos años sin permisos y que nunca nadie lo había molestado porque tiene un familiar en el Servicio Departamental de Salud”, relató uno de los médicos afectados.

Los profesionales denunciaron que la situación los está afectando. “Ahora, con todo este problema, nos estamos viendo afectados tanto en nuestra reputación como económicamente”, agregó uno de los médicos.

La clínica fue escenario de la muerte de una mujer brasileña de 42 años el pasado 27 de mayo de 2025, tras someterse a una cirugía estética de lipoescultura, hecho que motivó el precintado de las instalaciones y que actualmente sigue siendo objeto de investigación.

