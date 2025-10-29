TEMAS DE HOY:
Comunidad

¡Atención! Último día de refacción: ¿hasta qué hora se podrá ingresar a los cementerios?

Desde mañana, jueves 30 y durante el viernes 31, los camposantos permanecerán cerrados al público, para permitir la organización interna y la implementación de los dispositivos de seguridad previos a la jornada de Todos Santos.

Charles Muñoz Flores

29/10/2025 10:33

Hoy es el último día de refacción en los cementerios: ¿hasta qué hora? FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

En el marco del Plan Todos Santos, la Alcaldía de Santa Cruz informó que hoy es el último día habilitado para la refacción y limpieza de nichos y mausoleos en los 24 cementerios municipales del municipio.

“Hasta el día de hoy será la atención al ciudadano aquí en el Cementerio General para el otorgamiento de las órdenes de trabajo, y todas las personas que tengan su orden ya aprobada pueden ingresar a trabajar hasta las 18:30”, explicó Gabriela Cuéllar, vocera del Plan Todos Santos.

Cuéllar recordó que, desde mañana, jueves 30 de octubre, y durante el viernes 31, los cementerios permanecerán cerrados al público, para permitir la organización interna y la implementación de los dispositivos de seguridad previos a la jornada de Todos Santos.

En cuanto a los preparativos para los días 1 y 2 de noviembre, la vocera señaló que se desplegará un amplio operativo interinstitucional con el apoyo de la Policía Nacional, Tránsito, Guardias Municipales, Ministerio Público, Bomberos y otras instancias de control.

“Se realizará el resguardo dentro y fuera de los cementerios, cerramiento de calles y control del expendio y consumo de bebidas alcohólicas”, detalló.

Asimismo, la Alcaldía anunció que estará prohibido el consumo de alcohol, el ingreso de grupos musicales y la venta de sustancias controladas dentro y en los alrededores de los cementerios.

 

