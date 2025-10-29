¡Atención! Último día de refacción: ¿hasta qué hora se podrá ingresar a los cementerios?

Desde mañana, jueves 30 y durante el viernes 31, los camposantos permanecerán cerrados al público, para permitir la organización interna y la implementación de los dispositivos de seguridad previos a la jornada de Todos Santos.
En el marco del Plan Todos Santos, la Alcaldía de Santa Cruz informó que hoy es el último día habilitado para la refacción y limpieza de nichos y mausoleos en los 24 cementerios municipales del municipio.
En cuanto a los preparativos para los días 1 y 2 de noviembre, la vocera señaló que se desplegará un amplio operativo interinstitucional con el apoyo de la Policía Nacional, Tránsito, Guardias Municipales, Ministerio Público, Bomberos y otras instancias de control.
“Se realizará el resguardo dentro y fuera de los cementerios, cerramiento de calles y control del expendio y consumo de bebidas alcohólicas”, detalló.
Asimismo, la Alcaldía anunció que estará prohibido el consumo de alcohol, el ingreso de grupos musicales y la venta de sustancias controladas dentro y en los alrededores de los cementerios.
