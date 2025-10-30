Camiones bloquearon la avenida Cristo Redentor en demanda de diésel

Conductores de transporte pesado bloquearon este miércoles el séptimo y octavo anillo de la avenida Banzer en protesta por la falta de abastecimiento de combustible, principalmente diésel. Los transportistas aseguran que llevan varios días haciendo fila sin poder cargar y denuncian un trato desigual en la distribución.

“Estamos haciendo fila desde el domingo, que no llega el diésel, y estamos haciendo esto porque a otros surtidores sí les entregan y acá no”, reclamó uno de los conductores que participa en la protesta.

Otro chofer, visiblemente molesto, afirmó que no ha podido trabajar desde hace tres días debido a la escasez del combustible. “No estoy trabajando desde hace tres días por la falta de diésel”, señaló.

La situación se agrava para muchos de los transportistas que permanecen en el lugar. “Estamos perjudicados, ya van a ser cinco días que estamos varios aquí, sufriendo las inclemencias del tiempo y muchos no tienen ni para comer”, añadió otro de los afectados.

Los manifestantes denunciaron que, pese a los reiterados reclamos, hasta el momento no han recibido ninguna respuesta por parte de YPFB ni de los encargados del surtidor afectado.

El bloqueo generó congestionamiento vehicular en la zona norte de la ciudad, afectando tanto al transporte público como a los vecinos que circulan por la avenida Banzer.

