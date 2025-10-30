Las bajas temperaturas continuarán hasta el día viernes en la capital cruceña, según informó el meteorólogo Luis Alberto Alpire. Este miércoles, el termómetro descendió hasta los 13 grados de mínima y 21 de máxima, debido al ingreso de un frente frío del sur.

“El surcito se queda hasta el viernes en la tarde, cuando los vientos volverán a soplar del norte y habrá un ascenso sustancial de las temperaturas”, explicó Alpire.

De acuerdo con el pronóstico, el sábado se registrará una mínima de 20°C y una máxima de 31°C, mientras que el domingo las temperaturas oscilarán entre 22°C y 29°C, con vientos del norte.

“Hay probabilidades de chubascos y lluvias moderadas el día domingo, pero se sentirá un calorcito”, añadió el especialista.

Sin embargo, el buen clima durará poco. Alpire adelantó que durante la primera semana de noviembre se prevé un nuevo cambio climático con un descenso de temperaturas.

“Los vientos del norte permanecerán hasta el próximo jueves; luego tendremos un clima inestable con chubascos y lluvias moderadas”, señaló.

