Gobierno activará plan de atención inmediata en Santa Cruz ante emergencias por lluvias

El plan será ejecutado de manera conjunta entre las Fuerzas Armadas, los gobiernos municipales y la Gobernación cruceña, priorizando zonas vulnerables como las cuencas de los ríos Grande, Piraí e Ichilo.
29/10/2025 19:35
Escuchar esta nota
El Gobierno nacional anunció que este viernes se pondrá en marcha un Plan de Atención Inmediata en el departamento de Santa Cruz, con el objetivo de responder a las emergencias provocadas por las intensas lluvias que afectaron a varias regiones del oriente boliviano.
El plan será ejecutado de manera conjunta entre las Fuerzas Armadas, los gobiernos municipales y la Gobernación cruceña, priorizando las zonas más vulnerables a inundaciones, especialmente las cuencas de los ríos Grande, Piraí e Ichilo.
Calvimontes reconoció que las precipitaciones recientes superaron los pronósticos iniciales del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), lo que generó una situación de emergencia en distintas regiones del país.
La autoridad informó que todas las unidades militares del país se encuentran en “apronte”, equipadas y listas para intervenir en tareas de rescate, evacuación y asistencia humanitaria cuando sea necesario.
“Todas nuestras unidades militares en todo el territorio nacional ya están en apronte, con su equipamiento respectivo, y trabajan en coordinación con las autoridades locales”, precisó el viceministro.
El Plan de Atención Inmediata a la Época de Lluvias e Inundaciones será presentado oficialmente este viernes en Santa Cruz, con la participación de autoridades municipales, departamentales y de las Fuerzas Armadas, en un esfuerzo conjunto por proteger a la población y mitigar los efectos de las inclemencias climáticas.
Con información de ABI.
Mira la programación en Red Uno Play
18:55
20:45
22:00
00:00
01:00
03:00
18:55
20:45
22:00
00:00
01:00
03:00