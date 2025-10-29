Gobierno activará plan de atención inmediata en Santa Cruz ante emergencias por lluvias

El Gobierno nacional anunció que este viernes se pondrá en marcha un Plan de Atención Inmediata en el departamento de Santa Cruz, con el objetivo de responder a las emergencias provocadas por las intensas lluvias que afectaron a varias regiones del oriente boliviano.

“El día viernes vamos a lanzar el plan de atención inmediata en el departamento de Santa Cruz. Nuestras Fuerzas Armadas ya se encuentran coordinando con los distintos gobiernos municipales y departamentales”, informó el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, en conferencia de prensa.

El plan será ejecutado de manera conjunta entre las Fuerzas Armadas, los gobiernos municipales y la Gobernación cruceña, priorizando las zonas más vulnerables a inundaciones, especialmente las cuencas de los ríos Grande, Piraí e Ichilo.

Calvimontes reconoció que las precipitaciones recientes superaron los pronósticos iniciales del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), lo que generó una situación de emergencia en distintas regiones del país.

“Teníamos un pronóstico de lluvias hasta moderadas, pero han sobrepasado las expectativas. Estos eventos se están presentando de forma impredecible. En Santa Cruz sigue lloviendo y ya tenemos afectaciones en el trópico de Cochabamba, porque toda esa lluvia carga hacia el Beni”, explicó.

La autoridad informó que todas las unidades militares del país se encuentran en “apronte”, equipadas y listas para intervenir en tareas de rescate, evacuación y asistencia humanitaria cuando sea necesario.

“Todas nuestras unidades militares en todo el territorio nacional ya están en apronte, con su equipamiento respectivo, y trabajan en coordinación con las autoridades locales”, precisó el viceministro.

El Plan de Atención Inmediata a la Época de Lluvias e Inundaciones será presentado oficialmente este viernes en Santa Cruz, con la participación de autoridades municipales, departamentales y de las Fuerzas Armadas, en un esfuerzo conjunto por proteger a la población y mitigar los efectos de las inclemencias climáticas.

