Comunidad

Searpi informa que la emergencia en Puerto Pailas está controlada y no afectó viviendas ni familias

Searpi informó que las crecidas de ríos están bajo control y no afectaron viviendas, pero hay alerta en 16 municipios.

Naira Menacho

29/10/2025 19:33

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz

Al menos 16 municipios de Santa Cruz reportaron puntos críticos a causa de las lluvias intensas que se registraron desde este sábado, según informó el Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi).

Aunque se presentaron crecidas leves en los ríos Piraí y Yapacaní, las autoridades aseguran que no hay viviendas ni familias afectadas, y que la situación más delicada ocurrió en Puerto Pailas, donde se reportó el rompimiento de un dique.

“El agua rebalsó hacia la carretera, pero no llegó a comunidades ni casas”, explicó José Antonio Rivero, vocero de Searpi.

Ríos monitoreados y zonas en observación

  • El río Piraí mantiene niveles elevados en algunas zonas.

  • En el río Yapacaní, el caudal ha comenzado a descender.

  • En Puerto Pailas, el río Cotoca provocó una ruptura parcial de dique, sin daños mayores.

El equipo técnico de Searpi está coordinando con los 16 municipios en alerta para mantener la vigilancia activa y tomar medidas preventivas.

Pronóstico

Para la próxima semana, se prevé un nuevo ingreso de lluvias, aunque con menor intensidad, según los informes preliminares.

 

