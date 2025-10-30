Los cementerios municipales permanecerán cerrados este jueves 30 y viernes 31 de octubre, debido a los trabajos de limpieza, refacción y fumigación que realiza la Alcaldía cruceña en vísperas de la festividad de Todos Santos.

Este miércoles se cerraron las puertas de los campos santos al público, tras concluir el plazo establecido —hasta el 29 de octubre— para que las familias realicen la limpieza y mantenimiento de las tumbas de sus seres queridos.

Desde la comuna informaron que durante el jueves y viernes se ejecutará una limpieza general, que incluirá fumigación y retiro de escombros, con el fin de garantizar un ambiente seguro y ordenado para la gran afluencia de visitantes que se espera el fin de semana.

Las puertas de los cementerios volverán a abrirse el sábado 1 de noviembre, fecha en la que miles de personas acudirán a rendir homenaje a sus familiares fallecidos.

Durante la festividad, la Alcaldía recordó que estará prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas, sustancias controladas y grupos musicales dentro de los cementerios, con el objetivo de mantener el respeto y la seguridad en los campos santos.

