¡Atención Beni! Feriado departamental el lunes 10 de noviembre por la Gran Gesta Libertaria

El Gobierno Autónomo Departamental del Beni, mediante el Decreto Departamental N° 20/2025, declaró feriado departamental para el lunes 10 de noviembre de 2025, con suspensión de actividades públicas y privadas en toda la jurisdicción del departamento.

La medida, firmada por el gobernador José Alejandro Unzueta Shiriqui, tiene como objetivo central el reconocimiento y conmemoración de la Gran Gesta Libertaria de Mojos de 1810, uno de los hechos históricos más trascendentales de la región. El decreto cumple con lo dispuesto en la Ley Departamental N° 003 del 9 de noviembre de 2010.

Objetivo: Participación cívica y rescate cultural

El artículo primero del Decreto 20/2025 establece el feriado departamental con suspensión de actividades para que la población pueda participar plenamente en los actos programados por el Gobierno Autónomo Departamental del Beni en conmemoración de la gesta libertaria.

El artículo segundo subraya la importancia de esta participación:

Participación obligatoria: Las instituciones públicas, privadas, educativas, cívicas, culturales y organizaciones indígenas del Departamento deben participar en los actos cívicos, culturales y educativos.

Vestimenta tradicional: Los participantes deben vestir la camijeta, el tipoy u otras vestimentas típicas de los pueblos indígenas de la región del Beni, rescatando así los rasgos identitarios y el patrimonio cultural del pueblo beniano.

El decreto también instruye a los medios de comunicación a difundir con preferencia música autóctona y danzas de la región, programas culturales con datos históricos y, en general, resaltar los rasgos identitarios característicos del pueblo.

