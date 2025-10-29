“La delincuencia no perdona”: Asaltan dos veces en la misma noche la cafetería de Ximena Zalzer

La presentadora de Dueños de la Tarde (DDT), Ximena Zalzer, junto a su esposo, denunciaron que su cafetería en Santa Cruz fue víctima de dos robos en la misma noche, lamentando el creciente índice de delincuencia en la ciudad.

“Ahora no fue la lluvia – nos robaron. Sí, porque la delincuencia no perdona y en Santa Cruz es así”, publicaron Zalzer y su pareja en Instagram, donde compartieron los detalles del incidente.

El local, ubicado en una zona considerada segura, fue violentado por delincuentes que quedaron registrados en las cámaras de seguridad. Los asaltantes se llevaron objetos de valor y dinero del lugar.

La pareja expresó su frustración en redes sociales y destacó que la delincuencia afecta seriamente a los emprendedores, señalando que los robos son frecuentes en distintas zonas de la ciudad. Tras la publicación, recibieron numerosos mensajes de solidaridad de sus seguidores, quienes también manifestaron su preocupación por la seguridad en la región.

