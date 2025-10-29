TEMAS DE HOY:
Espacio empresarial

El Reto Santé 2025 está por comenzar: el desafío más esperado del año vuelve más recargado que nunca

Con más de 20 participantes ya inscritos, el evento que desafía cuerpo y mente promete superar todo lo visto en ediciones anteriores.

Silvia Sanchez

29/10/2025 16:47

Foto: Santé
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El Reto Santé 2025 ya calienta motores. El evento que se ha convertido en un ícono del esfuerzo, la resistencia y la pasión boliviana regresa más grande, más emocionante y más desafiante que nunca.

Tras el éxito del año pasado, este año el reto vuelve con más fuerza que nunca, con mejores premios y pruebas de resistencia que pondrán a prueba el cuerpo y mente de los participantes.

Foto: Santé

La convocatoria ya está en marcha y más de 20 participantes confirmados se preparan para poner a prueba su determinación en una experiencia que puede cambiar sus vidas para siempre.

“El Reto Santé no es solo una competencia: es una experiencia que une a las personas, las reta a superar sus límites y demuestra que con esfuerzo y actitud todo es posible”, destacó el equipo organizador.

Foto: Santé

Con el apoyo del público, participantes y medios nacionales, Santé se prepara para una edición que promete romper récords y consolidarse como el evento más esperado del año.

Espéralo y sintoniza desde las 11am del 14 de noviembre las redes de Santé y Red Uno, o visita el Reto en persona en el Centro Comercial Las Brisas y ve como los participantes lo dan todo por cambiar su vida.

Este 2025, el reto vuelve más recargado, más intenso y más Santé que nunca.

Porque una vez más, SANTÉ lo hace posible.

Foto: Santé

 

