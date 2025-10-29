TEMAS DE HOY:
Deportes

Carlos Collazo, el juvenil que con solo 16 años marcó un golazo en la Copa Bolivia

El joven nacido en El Torno anotó el tanto del empate en la victoria de Always Ready sobre la Academia cruceña en Montero, por la Copa Bolivia. 

Martin Suarez Vargas

29/10/2025 16:24

Jugadores de Always Ready felicitando a Carlos Collazo, tras anotarle un golazo a Blooming. Foto: Always Ready.
Montero, Bolivia.

Carlos Matías Collazo Martínez, de apenas 16 años, marcó un gol espectacular ante Blooming por el torneo interserie disputado en el estadio Gilberto Parada de Montero. Always Ready buscaba el triunfo en Santa Cruz, pero no encontraba el camino hasta el ingreso del juvenil nacido en El Torno, quien cambió el rumbo del partido con un potente remate que abrió la senda de la victoria para el conjunto millonario.

En el segundo tiempo, Damián Medina dejó su lugar a Collazo, quien le dio mayor movilidad y frescura al ataque. El joven delantero recibió el balón por la derecha, enganchó hacia adentro y sacó un disparo potente desde el vértice del área, enviando el balón directo al ángulo del guardameta Almada. Un verdadero golazo.

“Muy agradecido con Dios y con el cuerpo técnico que me dio la oportunidad. La mejor forma de agradecer es hacer lo mejor dentro del campo”, expresó el juvenil tras el partido.

El tanto no solo sirvió para inaugura el marcador, sino que también impulsó el ánimo del equipo, que luego consiguió consolidar el triunfo.
Formado en la Academia Tahuichi de Santa Cruz, Collazo participó en el Mundialito Tahuichi Paz y Unidad. Debutó profesionalmente con Always Ready el pasado 25 de octubre frente a Aurora, y en su segundo partido, ante Blooming, ya se dio el gusto de marcar uno de los mejores goles de la Copa Bolivia.

