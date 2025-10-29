Always Ready se impuso de visitante a Blooming por la Copa Bolivia

Always Ready se puso arriba en el marcador con el triunfo por 2-1 sobre Blooming, en el estadio Gilberto Parada, de Montero, con el segundo tanto llegando a la cuenta a los 94 minutos, arrebatando tres puntos de este escenario, en la conclusión de la décima segunda fecha de la Copa.



La lluvia que cayó en la ciudad de Santa Cruz en la jornada obligó a mover la sede de este compromiso a Montero, en horario de nocturno, y esta reprogramación afectó en la asistencia de espectadores, que quedaron con la frustración por el resultado.



El gol recién llegó a los 46 minutos, por intermedio del juvenil y debutante Carlos Collazo, con una definición de zurda, desde fuera del área, haciendo inalcanzable el balón para el arquero Gustavo Almada.



El empate fue anotado por Guilmar Centella, a los 66 minutos, con un balón largo que el defensor Alex Rambal bajó para su contrario, en su intento por evitar el peligro, y el celeste quedó delante del arquero Alain Baroja para igualar el marcador.



El empate estaba servido en la mesa, pero la banda roja tenía guardada una jugada más para revertir la cuenta. A los 94´, Darío Torrico llegó al área, se quitó la marcación de un defensor y envió un centro al ras que Enrique Triverio sólo tuvo que empujar la pelota debajo del arco.



Blooming quedó como segundo con 18 puntos, a dos del líder, Bolívar, y a seis del tercero, Nacional Potosí, en el grupo “A”, todavía firme en la pelea por la clasificación directa a los cuartos de final.



El panorama es el mismo para los millonarios, segundo con 20, a cuatro de Totora Real Oruro, y cuatro por encima de The Strongest, en la serie “B” de la Copa, que en esta fase del torneo tiene dos jornadas antes de su finalización.



