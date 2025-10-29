TEMAS DE HOY:
Deportes

¿En qué posición está tu equipo? Así se encuentra la tabla de la Copa Bolivia

Tras disputarse la fecha 12, así quedaron ubicados los equipos que compiten en el torneo.

Agencia APG

29/10/2025 13:28

Foto: APG.
Bolivia.

Escuchar esta nota

Esta es la tabla de posiciones de la Copa de la División Profesional 2025 (por grupos), tras jugarse los ocho de la décima segunda jornada.
 

Tras disputarse la décima segunda fecha de la Copa de la División Profesional 2025, los equipos comenzaron a definir sus posiciones de cara a las próximas jornadas.

En el Grupo A, Bolívar se mantiene al frente con 20 puntos, seguido por Blooming con 18 puntos. Nacional Potosí suma 12 unidades, mientras que Wilstermann cierra el grupo con 11 puntos.

En el Grupo B, Totora Real Oruro lidera con 24 puntos, escoltado por Always Ready con 20 puntos. The Strongest ocupa la tercera posición con 16 puntos y Real Tomayapo cierra con 11 puntos.

En el Grupo C, Gualberto Villarroel SJ se ubica primero con 18 puntos, mientras que San Antonio y Aurora comparten un grupo muy parejo con 17 puntos cada uno. ABB se encuentra en el último lugar con 11 puntos.

Finalmente, en el Grupo D, Guabirá lidera con 24 puntos, seguido por O. Petrolero con 19 puntos, FC Universitario con 16 puntos e Independiente con 12 puntos.

Resultados de la 12ª fecha

  • Sábado 25 de octubre: ABB 0 – 0 FC Universitario

  • Domingo 26 de octubre:

    • Gualberto Villarroel 6 – 0 O. Petrolero

    • Wilstermann 2 – 5 The Strongest

    • Nacional Potosí 0 – 0 Totora Real Oruro

  • Lunes 27 de octubre:

    • San Antonio 3 – 1 Independiente

    • Bolívar 5 – 1 Real Tomayapo

  • Martes 28 de octubre:

    • Aurora 4 – 0 Guabirá

    • Blooming 1 – 2 Always Ready

Próximos partidos – 13ª fecha

Miércoles 29 de octubre:

  • Totora Real Oruro vs. FC Universitario – 15:00

  • Nacional Potosí vs. ABB – 17:30

  • Wilstermann vs. Gualberto Villarroel – 20:00

Jueves 30 de octubre:

  • Real Tomayapo vs. Independiente – 18:00

  • The Strongest vs. O. Petrolero – 20:30

Viernes 31 de octubre:

  • Always Ready vs. Guabirá – 15:00

  • Bolívar vs. San Antonio – 18:00

  • Blooming vs. Aurora – 20:30

