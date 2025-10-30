Un sargento de la Policía Boliviana fue aprehendido por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en un operativo que desmanteló un intento de tráfico de droga con destino a Brasil. El efectivo, que estaba destinado al penal de El Abra en Cochabamba, fue interceptado en la carretera Bioceánica.

El funcionario viajaba en una camioneta de color negra que, al ser inspeccionada, reveló un cargamento de aproximadamente 100 kilogramos de pasta base de cocaína camuflada en "ladrillos".

El fiscal antidrogas, Julio César Porras, confirmó que el sargento viajaba en la camioneta que transportaba la droga. Al momento de la aprehensión, el funcionario policial portaba un chaleco antibalas y su arma de dotación, presumiblemente intentando usar su condición de autoridad para evadir los controles.

Junto al sargento, fue aprehendido un segundo civil que, según las primeras investigaciones, actuaba como "punta de lanza", conduciendo un vehículo delante de la camioneta para alertar sobre posibles operativos.

En el interior del vehículo del policía, las autoridades encontraron una mochila de uso policial y una suma de dinero ("un macaco").

Investigación por narcotráfico y posible red interna

El Ministerio Público confirmó que se abrió un proceso penal contra los dos aprehendidos por tráfico de sustancias controladas. El fiscal Porras señaló que una de las líneas de investigación es determinar la razón por la cual el sargento se encontraba en la ruta a la frontera, en un día laboral y tan lejos de su lugar de trabajo en la cárcel de El Abra.

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía Antinarcóticos, se sospecha que el policía iba a recibir más de $us 500.000 por la entrega del cargamento en la frontera con Brasil, una de las rutas más utilizadas por las redes de tráfico internacional, según publica el medio Ahora El Pueblo.

La Policía y el Ministerio Público anunciaron la realización de auditorías internas para investigar una posible red de colaboración dentro de la institución policial que pudiera haber facilitado el tránsito de cargamentos de droga en la zona del trópico. El vehículo y la droga incautada fueron trasladados a dependencias de la Felcn.

Mira la programación en Red Uno Play