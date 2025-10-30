“Libre está unida”: Rafael López asume jefatura de bancada y descarta división

Tras recibir sus credenciales como nuevas autoridades electas, los legisladores de Alianza Libre definieron a sus jefes de bancada: Rafael López en la Cámara de Diputados y Tomasa Yarhui en el Senado.

La designación, sin embargo, generó algunos rumores de disconformidad dentro del bloque. Ante ello, el diputado Rafael López salió al paso para descartar divisiones internas.

“Aclaramos que la bancada de Libre está unida. Trabajaremos como una familia”, afirmó López.

El parlamentario recordó la experiencia legislativa de varios integrantes de Libre, incluyendo el periodo 2010-2015, y afirmó que su bancada evitará errores del pasado.

“Sabemos la fragmentación que ha existido en la oposición y el transfugio político. Garantizamos que en Libre no habrá eso. Al contrario, vamos a reivindicar a la oposición”, sostuvo.

Una oposición “proactiva y constructiva”

López agregó que el bloque seguirá una línea de oposición responsable, tomando como referencia las recomendaciones del expresidente Jorge Tuto Quiroga. Indicó que la bancada de Libre respaldará propuestas que beneficien a la población,sin fijarse en los colores políticos.

