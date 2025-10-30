Caso Zúñiga: defensa de implicados exige juicio de responsabilidades a Luis Arce

El informe aprobado por la Comisión Multipartidaria del Senado que investigó la toma militar de la Plaza Murillo de junio de 2024, calificándola como una "tramoya" orquestada por el Ejecutivo, ha generado inmediatas reacciones entre los abogados defensores de los principales implicados. Ambos abogados coinciden en que el informe es una prueba objetiva que debe llevar a la absolución de los procesados y a un juicio de responsabilidades contra el presidente Luis Arce Catacora y sus ministros.

Defensa de Zúñiga: Un solo responsable, el presidente

Silvia Tapia, abogada del excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, si bien manifestó desconocer el contenido completo del informe, celebró el sentido general de las conclusiones.

Acusación Directa: La abogada afirmó que el único responsable de los hechos, junto con su equipo de ministros, es el señor Luis Arce Catacora , a quien acusa de manipular la justicia para buscar responsables.

Juicio Inminente: Tapia confirmó que la etapa de investigación está cerrada y ya fue presentada la acusación formal en junio, por lo que el caso es competencia del Tribunal Sexto de Sentencia de La Paz.

Denuncia de Abusos: La defensa denunció que los aprehendidos fueron "obligados, prácticamente torturados" para someterse a procedimientos abreviados y emitir declaraciones falsas, sufriendo además la vulneración de derechos como el corte de sueldos y el desalojo de viviendas familiares.

Uso del Informe: La abogada espera que el cambio de gobierno permita que la justicia actúe con independencia, permitiendo que las personas que "montaron" el caso, incluido Luis Arce Catacora y exministros, sean investigadas y juzgadas penalmente.

Abogado de Hamdan pide juicio de responsabilidades por "terrorismo"

Ricardo Rodríguez, abogado de Luis Fernando Hamdan, otro de los investigados, fue enfático al declarar que el informe del Senado es un "trabajo objetivo" que valida la postura de los defensores de que todo fue una "simple tramoya organizada y gestada por el presidente para ganar popularidad".

Prueba Clave: Rodríguez anunció que el informe será presentado como prueba fundamental ante el Tribunal Sexto de Sentencia.

Autor con Nombre y Apellido: El abogado insistió en que el autor de esta "tramoya" tiene nombre y apellido: el presidente Luis Arce Catacora .

Exigencia Penal: El defensor de Hamdan exigió que, basándose en el informe, se inicie un juicio de responsabilidades contra el presidente Arce por los delitos de terrorismo, separatismo, y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes .

Llamado a la Absolución: La defensa de Hamdan, acusado de complicidad y sindicado como ideólogo, solicitó al Tribunal que, en aras de la verdad material, acepte el informe y dicte una sentencia absolutoria para su cliente y el resto de los procesados, mientras se logran sentencias ejemplificadoras contra los verdaderos responsables.

Rodríguez lamentó el cierre de la investigación fiscal con una acusación contra 22 personas e informó que, pese a que a su cliente se le revocó una medida de detención domiciliaria hace dos semanas, aguardan una nueva audiencia para que Hamdan pueda recuperar su libertad.

