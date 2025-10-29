TEMAS DE HOY:
Comunidad

TikTok elimina cuenta falsa que difundía contenido distorsionado sobre Red Uno

La medida se tomó luego de que la plataforma identificara que la cuenta difundía información falsa con el nombre e imagen de la Red Naranja, generando confusión y especulación entre los seguidores.

Silvia Sanchez

29/10/2025 13:30

Bolivia

Una cuenta falsa de TikTok que publicaba contenido malicioso y tergiversado, utilizando material de las redes oficiales de Red Uno de Bolivia, fue eliminada tras recibir múltiples denuncias de usuarios.

La medida se tomó luego de que la plataforma identificara que la cuenta difundía información falsa con el nombre e imagen de la Red Naranja, generando confusión y especulación entre los seguidores.

Red Uno de Bolivia ya había alertado previamente sobre la existencia de perfiles apócrifos que usaban su identidad para publicar videos engañosos.

La Red Uno reiteró que toda la información oficial y verificada se difunde exclusivamente a través de sus cuentas oficiales y su página web institucional.

La cuenta reportada e eliminada siguió el proceso de políticas establecidas por TikTok:

 Report time: 2024/09/09 19:52:30
 Report ID: 7412728153204064261
 Reported URLs: https://www.tiktok.com/@red.uno1

 

